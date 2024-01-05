غوغل تقيد ملفات تعريف الارتباط على كروم قبل الاستغناء عنها تماماً

بدأت مجموعة غوغل الخميس في تقييد ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لدى بعض مستخدمي متصفح "كروم" الخاص بها، من أجل البدء في الانتقال نحو التخلي عن أدوات التتبع هذه التي تواجه انتقادات بسبب طبيعتها التطفلية، وهو قرار جرى الإعلان عنه منذ عام 2020.

وقالت الشركة الأمريكية العملاقة في رسالة على مدونة "كما أُعلن سابقاً، فإن +كروم+ يحد افتراضياً من ملفات تعريف الارتباط الخارجية لـ1% من مستخدميه من أجل تسهيل الاختبارات، قبل زيادة السعة إلى 100% من المستخدمين اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024".

وأوضحت غوغل أن التخلي التام عن ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأطراف الثالثة لا يمكن أن يكون فعالاً إلا بعد استشارة هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) بشأن "مشكلات المنافسة المحتملة".

وتخضع ملفات تعريف الارتباط، وهي ملفات كمبيوتر مستخدمة بشكل خاص لتتبع تنقل مستخدمي الإنترنت وتقديم إعلانات بصورة موجهة لهم، لقيود تنظيمية أكبر منذ تطبيق العديد من المعايير، ولا سيما بموجب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عام 2016، بالإضافة إلى تشريع صادر في كاليفورنيا.

يُستخدم مصطلح "ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية" لتعيين ملفات تعريف الارتباط التي تنشأ من المواقع التي تمت زيارتها وليس من المتصفح نفسه.

أعلنت غوغل في يناير 2020 أنها ملتزمة بالتخلي عن ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في غضون عامين. وكان قد تم تأجيل تنفيذ هذا الإصلاح مرات عدة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية يناير.

تعمل غوغل منذ سنوات على نظام بديل لملفات تعريف الارتباط، مرتبط بالمتصفح وليس بالمواقع التي تتم زيارتها. وبدلاً من استهداف مستخدمي الإنترنت بشكل فردي، يستهدف المعلنون شرائح من الجمهور تتألف من مئات أو آلاف الأشخاص.



