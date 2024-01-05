Friday, 05 January 2024 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من احتلال غزة

1/5/2024 8:00:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة أن وجود إسرائيل وحمايتها لا يمكن التشكيك فيه لكنها دعت إلى المزيد من الهدن الإنسانية في الصراع، مضيفة أنه يجب ألا يكون هناك احتلال للمنطقة بعد ذلك.

وفي حديثها للصحفيين إلى جانب نظيرها من لوكسمبورغ كزافييه بيتل، حذرت بيربوك أيضا من خطر اتساع نطاق الصراع في المنطقة.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05012024000110011019ID1107688131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث