وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من احتلال غزة

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة أن وجود إسرائيل وحمايتها لا يمكن التشكيك فيه لكنها دعت إلى المزيد من الهدن الإنسانية في الصراع، مضيفة أنه يجب ألا يكون هناك احتلال للمنطقة بعد ذلك.

وفي حديثها للصحفيين إلى جانب نظيرها من لوكسمبورغ كزافييه بيتل، حذرت بيربوك أيضا من خطر اتساع نطاق الصراع في المنطقة.





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