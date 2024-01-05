وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من احتلال غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة أن وجود إسرائيل وحمايتها لا يمكن التشكيك فيه لكنها دعت إلى المزيد من الهدن الإنسانية في الصراع، مضيفة أنه يجب ألا يكون هناك احتلال للمنطقة بعد ذلك.
وفي حديثها للصحفيين إلى جانب نظيرها من لوكسمبورغ كزافييه بيتل، حذرت بيربوك أيضا من خطر اتساع نطاق الصراع في المنطقة.
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