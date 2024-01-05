ضربة قوية لليفربول قبل مواجهة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

يفتقد فريق ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خدمات لاعب الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي مباراتين على الأقل، عقب إصابته في أوتار الركبة خلال لقاء الفريق مع ضيفه نيوكاسل، يوم الإثنين الماضي.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يعتزم الاستعانة بسوبوسلاي لتعويض غياب الجناح الدولي المصري محمد صلاح، الذي انضم لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وقال كلوب اليوم الجمعة: "أستطيع أن أؤكد أنها ليست إصابة محتملة، إنها إصابة حقيقية، في العضلات، وأوتار الركبة. لكن يتعين الآن علينا متابعة الأمر".

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال بعد غد الأحد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في مواجهة مبكرة من العيار الثقيل.

أضاف كلوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "دومينيك إيجابي للغاية، ولا يعاني من الكثير من الألم ولكن علينا أن ننتظر قليلا".

وأوضح "لذلك، من الواضح أنه لا توجد فرصة لديه للعب بعد غد، كما سيغيب عنا أيضا يوم الأربعاء القادم (في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة أمام فولهام)".

ورغم ذلك، أبدى كلوب ثقته في قدرة ليفربول على سد الفراغ الذي تركه غياب صلاح، حيث قال "أعتقد أننا لعبنا ضد ويستهام (في دور الثمانية بكأس الرابطة الشهر الماضي) بدون مو ولعب هارفي إليوت في مركزه".

وشدد مدرب ليفربول "لدينا خيارات هجومية متنوعة ويمكنها جميعا اللعب في مركز الجناح بطريقة مختلفة. لا يمكن لأي شخص آخر أن يلعب مثل محمد، هذا غير ممكن، ينبغي علينا فقط استغلال ما يمتلكه لاعبونا من مهارات".

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