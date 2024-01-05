أندية المحترفين الإماراتية تفتح ملفات دعم الصفوف وترتيب الأوراق خلال التوقف الدولي



بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في استغلال فترة التوقف الدولية الحالية التي تشهد مشاركة المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا في قطر في الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، في ترتيب أوراقها ودعم صفوفها، وذلك بعد مرور 12 جولة من المسابقة، وتبقي جولة واحدة لختام الدور الأول.

وشهدت الأيام القليلة الماضية إعلان إعادة تشكيل شركة كرة القدم في نادي الشارقة برئاسة عبدالله العجلة، وتشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور عبدالله مشعل عبدالوهاب عضو شركة كرة القدم، كما وجه سعادة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي بضرورة الاجتماع مع مدرب الفريق للعمل على ملف التعاقدات الجديدة وإضافة العناصر المطلوبة بصفة عاجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاءت إعادة تشكيل شركة الكرة في نادي الشارقة، عقب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية، وخروجه من دوري أبطال آسيا، وكذلك خسارة مباراة السوبر أمام شباب الأهلي 2 - 6، فيما يتواجد بالمركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري.

كما أعلن نادي الوحدة التعاقد مع المدرب الصربي جوران توفيجدزيتش، ليكون بدلا من المدرب المؤقت آرنو بويتنويج، والذي عينته الإدارة في وقت سابق بدلا من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، وأعلن أيضا عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول راشد علي.

وأعلنت إدارة نادي البطائح صاحب "المركز السابع" في جدول الترتيب عن رحيل مدرب الفريق ميريل رادوي، بالتراضي، من دون الكشف عن هوية المدرب الجديد.

وتعاقدت شركة القدم في نادي الإمارات مع المدرب الإيطالي والتر زينجا صاحب الخبرة في الكرة الإماراتية، والذي قاد عددا من الأندية الإماراتية وهي النصر، والعين، والجزيرة، بالإضافة لعدد من الأندية الخليجية، والإيطالية.

كما أعلن فريق عجمان عن خطته خلال فترة التوقف، من خلال برنامج تدريبي ينطلق اليوم الجمعة بتدريبات يومية على استاد راشد بن سعيد، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين والوقوف على جاهزيتهم، كما سيخوض الفريق معسكرا تدريبيا في الفجيرة من 13 إلى 25 يناير الجاري، يتخلله تدريبات صباحية ومسائية.

ومن ضمن برنامج فترة التوقف لفريق عجمان خوض 3 مباريات ودية، أمام اتحاد كلباء، والرياض السعودي، فيما سيتم تحديد الفريق الثالث لاحقا، على أن يستأنف الفريق تدريباته في عجمان يوم 28 يناير الجاري حتى موعد عودة المسابقة.

وأعلن فريق حتا صاحب المركز الثالث عشر، عن رحيل اللاعب شبيب الخالدي، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

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