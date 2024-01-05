رونالدو أفضل لاعب في دوري روشن السعودي



سيطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، على جائزة أفضل لاعب في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال الموسم الحالي (2023-2024).

وأفاد الحساب الرسمي لدوري "روشن" للمحترفين، عبر موقع "إكس"، بأن رونالدو توج جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر، وكتب: "هداف الدوري

الأكثر صناعة للأهداف..كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19) ويفوز بجائزة @Roshnksa 🏆".



وحصد كريستيانو رونالدو الجائزة 3 مرات هذا الموسم، من أصل 5، حيث فاز بها عن أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر، منذ انطلاق الموسم الحالي.

كما فاز النجم البرتغالي بهذه بالجائزة في شهر فبراير من العام الماضي، بعد انتقاله مباشرة لدوري "روشن" في شهر يناير، وبذلك يكون "صاروخ ماديرا" قد حصد الجائزة 4 مرات.

وحطم رونالدو رقم النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السابق، كثاني أفضل هداف في الدوري السعودي في عام ميلادي واحد، حيث ووصل الدون إلى الهدف رقم 34، بينما سجل السومة 33 هدفا في عام واحد بالمسابقة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) أصبح هداف العالم لعام 2023 برصيد 54 هدفا في إنجاز تاريخي جديد لـ"صاروخ ماديرا" هو الخامس في مسيرته، بعد أعوام (2011، و2013، و2014، و2015) مع ريال مدريد.





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