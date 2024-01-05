عام جديد وطموحات متجددة

حياة الإنسان كلوحة فنية يرسم بها مجريات حياته على مر أيامه ولحظاته، يخطها بعلمه، ويلونها بمهاراته، ويؤطرها بقيمه الرصينة ومبادئه القويمة، ومع مضي الأعوام تزداد الأعمار وينضج الإنسان، حتى يصبح أكثر فهماً ووعياً تجاه ذاته وتطويرها، يحرص على تنمية إيجابياته وعلاج سلبياته، وبالتالي تنضبط مسارات واتجاهات حياته المختلفة، سواء الأسرية والوظيفية والمجتمعية، ويكون منتجاً نافعاً لوطنه، تاركاً خلفه بصماته المخلصة وآثاره الواضحة.



وهنا نحن نستقبل عامنا الجديد 2024 بطموحات متجددة، وخطط فريدة، ونظرة مستقبلية حكيمة ملؤها الأمل والتفاؤل والإيجابية، ونظرة للخلف يسيرة، لأخذ الدروس والعبر من خلال ما مضى، ننظر للإنجازات حتى نبني عليها، والطموحات حتى ننطلق منها لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف عزيزة وغايات نبيلة، وننظر إلى السلبيات فنصححها، وإلى الكبوات فنتجاوزها، وإلى الأخطاء لنتجنبها حتى تتحقق لنا السعادة في آخر الطريق ونفرح بما أنجزناه تجاه أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا ودولتنا الحبيبة.

من المهم أيها القارئ العزيز أن تخطط جيداً للمستقبل في جميع جوانب حياتك وفي شؤونك كلها، الأسرية والمهنية والمجتمعية، ومن الجميل أن تحرص على توجيه الأسئلة إلى نفسك ومن جملة هذه الأسئلة التي توجهها لذاتك: أين كنت، وأين أنا الآن، وأين أريد أن أصل؟ هذه أسئلة من الجميل أن يحرص كل واحد منا أن يوجهها إلى نفسه دائماً فهي تختصر لك المسافات وتضيء لك الطرقات وتنير لك الدروب وتوفر لك الجهد، فالنفس بحاجة إلى سؤالها وتفقدها في كل لحظة، ودون التخطيط السليم ومراجعة الخطط والأهداف وتحديثها باستمرار قد تفوتك الفرص وتضيع الأوقات وتذهب الجهود؛ فاحرص على نفسك.

في عامنا الجديد نتطلع لإنجازات جديدة لدولتنا الحبيبة، وإلى صدارة عالمية قريبة في جميع المؤشرات التنافسية وفي جميع الاتجاهات الدولية، قيادتنا الحكيمة تمتلك نظرة ثاقبة وآراء سديدة، توجهاتها الإقليمية والدولية نبيلة، تحرص في العام الجديد على ترسيخ السلام ونزع فتيل النزاعات والصراعات بجميع أشكالها، وهي ماضية في نهجها في الوقوف مع الشقيق والصديق ودعم قضايا الحق.. وندعو الله تعالى أن يحفظ لوطننا المبارك أمنه واستقراره، وأن يوفقنا سبحانه إلى المزيد من التطور والإزهار في ظل قيادتنا الحكيمة.

كما نترقب الجهود والمبادرات الشبابية، فشبابنا يمتلك الإمكانيات الكبيرة، والعقليات الراقية، ويتحلون بالأفكار الإبداعية الجديدة والمبتكرة الفريدة، فالشباب بناة المستقبل، وهم معقد الأمل وعلى عاتقهم تقع مسؤولية البناء والعطاء وصناعة المستقبل.

على الشباب أن يحرصوا على أنفسهم ويحافظوا على أوقاتهم واستثمارها في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم ورقي أفكارهم، وأن يركزوا طاقاتهم نحو اكتساب العلوم والمعارف الجديدة لا سيما العلوم التي سيكون لها أثر في مستقبلنا القريب والمتمثلة في العلوم المتقدمة والتكنولوجية المتطورة وعلوم الفضاء والطاقة وغيرها.

لابد أن نحرص في عامنا الجديد 2024 على تحقيق المزيد من النجاحات سواء العلمية والعملية والأسرية والمجتمعية والوطنية، وواجب علينا توجيه الجهود نحو المزيد من العطاء والبناء لمستقبل أكثر إشراقاً ورقياً ورفعة.



