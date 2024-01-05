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مقتل وإصابة 34 شخصاً جراء اصطدام قطارين في إندونيسيا

1/5/2024 7:27:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر مسؤولو السكك الحديدية أن قطارين اصطدما في إقليم "جاوة الغربية" الإندونيسي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة حوالي30 آخرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية، أديتا إيراواتي أن الحادث وقع، عندما اصطدم قطار مسافات طويلة من سورابايا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بقطار ركاب بالقرب من "باندونغ"، عاصمة الإقليم.

وأضافت المتحدثة أن القتلى الثلاثة هم أفراد طاقم قطار المسافات الطويلة. وكان على متن القطارين إجمالي 478 راكبا.

وسبب التصادم مازال قيد التحقيق، لكن بعض التقارير تشير إلى أن خللا في عمل الإشارات ربما يكون السبب.

وحوادث القطارات شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل مترامي الأطراف يضم أكثر من 270 مليون نسمة. وغالبا ما تعاني شبكة السكك الحديدية في البلاد من بنية تحتية قديمة وسوء صيانة وأخطاء بشرية.


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