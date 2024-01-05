ضرار بالهول: «أجندة دبي الاجتماعية 33» رؤية استراتيجية طموحة

قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، لــ «البيان» إن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل رؤية استراتيجية طموحة، ورائدة لأنها تضع الإنسان والاستثمار في الإنسان، في ذروة مشروع التنمية المستدامة في دبي، بتكاملها مع الأجندة الاقتصادية، ما يكون له الأثر الفائق في تعزيز تماسك الأسرة وتلاحم المجتمع وتكامل القدرات، لتأسيس مرتكزات ثابتة تشكل مستقبل الأسرة في دبي لعشر سنوات مقبلة.

وأضاف: حين يكون الوطن أسرة واحدة، تصبح الأسرة وطناً شاهداً على مسار الرؤية الحضارية، التي تضع المستقبل رهن الحاضر، وتضع الحاضر في عين المستقبل من أجل بناء حاضر ومستقبل مستدامين، مشيراً إلى أن سموه أطلق أجندة دبي الاجتماعية 33 تحت شعار الأسرة أساس الوطن، بهذا المعنى وهذه الرؤية الحكيمة مرسخاً برؤيته العميقة التي تراهن على المستقبل في كل المشاريع والمبادرات والأجندات، لأن المستقبل لا ينهض إلا على أساس علمي ومنهجي وقراءة دقيقة وعميقة لمفردات الحاضر.

علاقة وثيقة

وأضاف: إن رؤية صاحب السمو في هذه الأجندة تتركز على العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادي في دبي وبين التمكين الاجتماعي، موقناً أن الاقتصاد القوي لابد له من مجتمع متلاحم متماسك مرتكز إلى منظومة من القيم والثوابت الوطنية والأخلاقية، ما يجعل التنمية بكل مساراتها مبنية على أسس وثوابت قادرة على مواجهة كل تحديات المستقبل.

أهداف

وهذا ما كان جلياً في أهداف الأجندة كما قال صاحب السمو «الأجندة الاجتماعية لها مستهدفات واضحة وبرامج معتمدة، وميزانيات مخصصة، هدفها أسرنا المواطنة في دبي... إسكاناً ومستوى معيشة.. وهوية وقيماً.. وترابطاً اجتماعياً.. ورعاية صحية.. وتطويراً لمهارات المستقبل في أجيالنا القادمة مضاعفة عدد الأسر المواطنة إلى الضعف خلال عقد.. وتوفير أحياء سكنية ذات أفضل معيشة لهم على مستوى العالم.. وتوفير حماية مجتمعية لأجيالنا من الأفكار غير السوية والممارسات التي يمكن أن تهدد استقرار الأسرة وتماسكها..»، مبيناً أن الأجندة بهذا المعنى مشروع متكامل بميزانية واضحة بلغت 208 مليارات درهم، وذلك لتكون قادرة على تحقيق أهدافها وأولوياتها، في دعم الأسر المواطنة في دبي، على كل المستويات، على مستوى السكن والمعيشة والرعاية الصحية، والاجتماعية، وتطوير المهارات لدى الأجيال القادمة، دون أن تغفل الأجندة عن الدور التربوي والتكويني الذي تقوم به الأسرة بترسيخ منظومة القيم في ذاكرة الأجيال، وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية الإماراتية، باعتبار أن الأسرة مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط سلوك الإنسان وهي نواة المجتمع وأولى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، والناقل الرئيسي للثقافة، وللسلوكيات الاجتماعية التي تحقق أهداف المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بطبيعة الأمن الفكري المجتمعي كمصدر فاعل وصولاً للتوازن الاجتماعي التنموي هدف المجتمعات وغايتها للتطور والاستقرار.

استجابة

وأشار ضرار بالهول إلى أن أجندة دبي الاجتماعية 33، ليست فقط استجابة للحاضر والمستقبل، وإنما هي أيضاً استجابة لدستور دولة الإمارات الذي يؤكد في مادته 15 على الأهمية البالغة للأسرة، ودورها المركزي والمحوري في بناء المجتمع، فالأسرة كما في الدستور «أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها»، ليحدد في المادة 16 مبادئ وأسس ومرتكزات رعاية الأسرة. وحمايتها، وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة للقيام بدورها على أكمل وجه.

مرتكزات

وتابع: لعل أجندة دبي الاجتماعية 33 هي في هذا المسار لأنها مرتكزة على مرتكزات دستورية ووطنية وثوابت قيمية في دعم الأسرة وبناء مستقبلها الأفضل لعشر سنوات مقبلة، مدركة برؤيتها وأهدافها أهمية الوظائف التي تقوم بها الأسرة سواء الوظيفية التكوينية في بناء المجتمع وحفظ توازنه واستقراره، لأنها النواة الأولى التي تعد جيل المستقبل، أم وظائف التوعية في بناء جيل المستقبل الذي يسهم في بناء مستقبل الوطن.

خطوة رائدة

وأوضح أن الأهمية للأسرة في المجتمع الإماراتي هي التي تجعل من الأجندة الاجتماعية 33 خطوة رائدة وفائقة الأهمية، لتصنع فرقاً في البناء المجتمعي في دبي، وفرقاً في تعزيز دور الأسرة بتعزيز تمكين الأسرة، مادياً ومعنوياً، اقتصادياً واجتماعياً، فكرياً ومعرفياً، قيمياً وأخلاقياً، لتقوم بدورها المناط بها في حركة التنمية المجتمعية المستدامة، ولتكون قادرة على مواجهة كل التحديات في المستقبل، في ظل العالم المفتوح بتقنياته وثقافاته وفضاءاته اللامحدودة.

وكما قال صاحب السمو «الوطن ليس أرقاماً وبنياناً.. الوطن أسر وإنسان..»، وهنا يكمن جوهر الأجندة، ورؤيتها التي تجسدها حكمة القيادة، وعزم الإرادة، لبناء مستقبل الإنسان في دبي ببناء إنسان المستقبل.

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