«كوريا هيرالد»: دبي أفضل مدينة في العالم للمعيشة والعمل

ذكرت صحيفة «كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية أن مدينة دبي باتت الوجهة المفضلة للأشخاص من جميع أنحاء العالم الراغبين للانتقال والعيش والعمل خارج بلادهم، وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم إن «دبي، احتلت الوجهة الأكثر تفضيلاً على مستوى العالم، وفقاً لنتائج استطلاع «المدن الأكثر شعبية للانتقال إلى الخارج» الذي تصدره شركة «رميلتي» (Remitly)، لتحويل الأموال عبر الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة».

واعتمدت الدراسة على بيانات بحث جوجل على مدى الـ 12 شهراً الماضية في 164 دولة، حيث فحصت أحجام البحث عن عبارة «الانتقال إلى (المدينة)»، وتصدرت دبي القائمة بدعم زوار من 60 دولة، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

واستشهدت الصحيفة بالبنية التحتية والخدمات الذكية في دبي، وسياسات إقامة الأجانب المستحدثة وخصوصاً بعد تقديد الإقامة الذهبية، والرواتب المرتفعة نسبياً والمعفاة من الضرائب، كعوامل تضع دبي في المقدمة. أما المكان الثاني الأكثر بحثاً بعد دبي فكان ميامي في الولايات المتحدة، تليها باريس ونيويورك ومدريد وسنغافورة ولندن وبروكسل ثم تورونتو وواشنطن.

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