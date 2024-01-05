Friday, 05 January 2024 04:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«كوريا هيرالد»: دبي أفضل مدينة في العالم للمعيشة والعمل

1/5/2024 7:27:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت صحيفة «كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية أن مدينة دبي باتت الوجهة المفضلة للأشخاص من جميع أنحاء العالم الراغبين للانتقال والعيش والعمل خارج بلادهم، وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم إن «دبي، احتلت الوجهة الأكثر تفضيلاً على مستوى العالم، وفقاً لنتائج استطلاع «المدن الأكثر شعبية للانتقال إلى الخارج» الذي تصدره شركة «رميلتي» (Remitly)، لتحويل الأموال عبر الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة».

واعتمدت الدراسة على بيانات بحث جوجل على مدى الـ 12 شهراً الماضية في 164 دولة، حيث فحصت أحجام البحث عن عبارة «الانتقال إلى (المدينة)»، وتصدرت دبي القائمة بدعم زوار من 60 دولة، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

واستشهدت الصحيفة بالبنية التحتية والخدمات الذكية في دبي، وسياسات إقامة الأجانب المستحدثة وخصوصاً بعد تقديد الإقامة الذهبية، والرواتب المرتفعة نسبياً والمعفاة من الضرائب، كعوامل تضع دبي في المقدمة. أما المكان الثاني الأكثر بحثاً بعد دبي فكان ميامي في الولايات المتحدة، تليها باريس ونيويورك ومدريد وسنغافورة ولندن وبروكسل ثم تورونتو وواشنطن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN05012024000110011019ID1107688074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث