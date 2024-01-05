السباق الرئيسي على كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119كم يقام غداً

تختتم يوم غد السبت، بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بنسخته الـ16، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق؛ إذ يسدل الستار على فعاليات المهرجان، بالسباق الرئيسي على لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كم (مفتوح) برعاية شركة "إعمار"، الذي يبلغ إجمالي جوائزه مليوناً و690 ألف درهم.

وتضمن المهرجان 4 سباقات أقيمت 3 منها على مدار الأيام الماضية، بداية من سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 101 كم، وسباق سمو ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كم، وسباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كم، في حين سيقام سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة غداً.

وتبلغ قيمة جوائز المهرجان ككل 5 ملايين درهم.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كم، يعتبر الحدث الأهم في المهرجان ويأتي كمسك ختام لفعالياته، كما يعد أحد أهم الأحداث في برنامج القدرة خلال الموسم.

وقال: "يكتسب السباق أهمية كبرى نظراً لارتباطه باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وهو من الأبطال البارزين في رياضة القدرة ومن أصحاب الإنجازات الكبيرة وأهمها فوزه بلقب العالم في نورماندي – فرنسا 2014".

وأضاف: "يشهد السباق على مدى أكثر من 15 عاماً تنافساً محتدما بين الإسطبلات المختلفة لتسجيل اسمها ونيل شرف الدخول لقائمة الأبطال، ونتوقع أن تتواصل الإثارة في نسخة هذا العام".

وأشار إلى اكتمال جميع الاستعدادات لإخراج السباق بصورة مميزة تتناسب مع الاسم الذي يحمله، متوجها بالشكر إلى راعي السباق شركة "إعمار".

وقال: "تعكس هذه الرعاية حرص "إعمار" على دعم الرياضية في الدولة خاصة في رياضة الفروسية التي تعتبر إحدى مفردات التراث الإماراتي العربي الأصيل".

وأعرب العظب عن سعادته بنجاح سباقات المهرجان التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت سباق السيدات والإسطبلات الخاصة وسباق اليمامة للأفراس، وأكد أنها خرجت بأفضل صورة وشهدت تنافساً قوياً من الإسطبلات المختلفة، وكان الفوز فيها من نصيب الإسطبلات التي استطاعت إعداد وتجهيز خيولها بشكل أفضل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز