آل صالح: «أجندة دبي الاجتماعية» طموح عالٍ يليق بدبي وحاكمها

أكد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جرياً على عادة سموه السنوية في إطلاق مشاريع وبرامج وطنية واعدة في الرابع من يناير من كل عام، تتسم بطموح عالٍ يليق بدبي وبحاكمها.

وأشاد آل صالح بالأهداف والأبعاد العميقة لهذه الأجندة الاستراتيجية الكبيرة، مشيراً إلى أن شعار «الأسرة أساس الوطن» يرسخ جذور الأصالة للمجتمع الإماراتي، وفيه تأكيد واضح وتشديد قوي على أهمية التوجه المستقبلي وعلى أن البوصلة تشير بدقة إلى المسار السليم الذي يبحر فيه مركب الوطن نحو المستقبل.

وقال: «لطالما كانت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دافعة لحكومة دبي نحو تحقيق مزيد من الاهتمام والرعاية للإنسان، لذلك حرصت دائرة المالية، في موازنة العام المالي 2024، على تخصيص ما نسبته الثلث من إجمالي الإنفاق الحكومي، بواقع 34%، لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، وبكبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم».

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