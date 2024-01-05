الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع المدرب رادوي فور انفصاله عن البطائح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع الروماني ميريل رادوي لتدريب الفريق بعد أقل من 24 ساعة من انفصاله عن منافسه المحلي البطائح.
وأقال الجزيرة المدرب فرانك دي بور من منصبه لتراجع النتائج في الدوري والخروج من كأس رابطة الأندية الإماراتية أمام الوحدة في ديسمبر ليتولى مساعده بوب دي كليرك تدريب الفريق مؤقتا.
وقال الجزيرة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي تويتر سابقا "شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم تتعاقد مع الروماني ميريل رادوي لتدريب الفريق لمدة عام ونصف".
وكان البطائح قد أعلن انفصاله عن رادوي أمس الخميس وقال في بيان "كنا نأمل أن تتواصل هذه العلاقة مع المدرب رادوي لكنه اختار الرحيل من النادي ولظروفه الخاصة تم فسخ العقد بالتراضي".
وسبق لرادوي، البالغ عمره 42 عاما والذي لعب للهلال السعودي والعين الإماراتي والعربي القطري، تدريب الطائي بالإضافة لمنتخب رومانيا من ما بين 2019 و2021.
ويحتل الجزيرة المركز الخامس وله 20 نقطة متقدما بأربع نقاط على البطائح سابع الترتيب. بينما يتصدر الوصل الدوري برصيد 30 نقطة بعد مرور 12 جولة.
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