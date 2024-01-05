الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع المدرب رادوي فور انفصاله عن البطائح



أعلن الجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع الروماني ميريل رادوي لتدريب الفريق بعد أقل من 24 ساعة من انفصاله عن منافسه المحلي البطائح.

وأقال الجزيرة المدرب فرانك دي بور من منصبه لتراجع النتائج في الدوري والخروج من كأس رابطة الأندية الإماراتية أمام الوحدة في ديسمبر ليتولى مساعده بوب دي كليرك تدريب الفريق مؤقتا.

وقال الجزيرة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي تويتر سابقا "شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم تتعاقد مع الروماني ميريل رادوي لتدريب الفريق لمدة عام ونصف".

وكان البطائح قد أعلن انفصاله عن رادوي أمس الخميس وقال في بيان "كنا نأمل أن تتواصل هذه العلاقة مع المدرب رادوي لكنه اختار الرحيل من النادي ولظروفه الخاصة تم فسخ العقد بالتراضي".

وسبق لرادوي، البالغ عمره 42 عاما والذي لعب للهلال السعودي والعين الإماراتي والعربي القطري، تدريب الطائي بالإضافة لمنتخب رومانيا من ما بين 2019 و2021.

ويحتل الجزيرة المركز الخامس وله 20 نقطة متقدما بأربع نقاط على البطائح سابع الترتيب. بينما يتصدر الوصل الدوري برصيد 30 نقطة بعد مرور 12 جولة.

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