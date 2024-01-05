«طرق دبي» تُطلق خدمة الواتساب لحجز مواعيد فحص القيادة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق خدمة الواتساب لحجز وتعديل مواعيد فحص القيادة عبر المتحدث الآلي المؤسسي "محبوب" على الرقم (058800909)، وتأتي هذا الخطوة انسجاماً مع سياسة الهيئة المتمثلة في توفير خدماتها عبر مختلف القنوات الرقمية، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة وأمان.

وتفصيلاً، قالت، ميرة أحمد الشيخ، مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي: "يأتي إطلاق خدمات مواعيد فحص القيادة من خلال نظام المحادثة الآلي المؤسسي «محبوب» عبر تطبيق الواتساب، حرصاً من الهيئة على تسهيل حصول المستخدمين على الخدمة، من خلال التوثيق المسبق لرقم هاتف المستخدم والمسجل رسمياً ضمن سجلات المستخدمين، حيث يقوم المستخدم بتحديد موعد فحص القيادة بشكل تفاعلي ودفع رسوم الخدمة مباشرة دون الحاجة لاستخدام تطبيق الهيئة أو الدخول إلى الموقع الرسمي لها".

وأضافت: "يتميز «محبوب» بالقدرة على تلبية استفسارات المتعاملين ذات الصلة بخدمات الهيئة المعلوماتية والإجرائية والتفاعلية، كما تتميز تقنية المتحدث الآلي بخاصية التعلم المستمر من المحادثات السابقة، ما يساعد على فهم طبيعة الاستفسارات والرد عليها بصورة دقيقة".



وأكدت ميرة على أن خدمة «محبوب» متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية بحيث تخدم شريحة واسعة من متحدثي اللغتين في داخل الدولة وخارجها، كما يجري العمل حالياً على تحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ليصبح «محبوب» قادرا على فهم اللغات البشرية الطبيعية وتوليد ردود دقيقة بطريقة شبيهة بالإنسان مع تعزيز الحفاظ على خصوصية البيانات في ظل التطورات الرقمية، كما أنه يتم العمل أيضاً على تمكين الهوية الرقمية في رحلة المتعامل للحصول على تجربة أفضل ووصول أسرع وآمن للخدمات.

ويوفر محبوب عبر الواتساب معلومات وخدمات يبلغ عددها 250 خدمة معلوماتية وتشمل على سبيل المثال الاستفسار عن كيفية تجديد ملكية المركبات، والتعريف بخدمات بطاقة نول والعبرة وغيرها.

وتحرص الهيئة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لجعل دبي ودولة الامارات في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 وفق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وهو الهدف الاستراتيجي الذي وجهت به الدولة وحكومة دبي الرشيدة.





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