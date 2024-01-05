كوريا الشمالية تطلق 200 قذيفة على حدود بحرية وسول تصدر أمراً بإخلاء جزيرتين

أكد مسؤول عسكري أن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 قذيفة مدفعية في البحر اليوم الجمعة قرب حدود بحرية متنازع عليها مع كوريا الجنوبية، في تصعيد آخر للتوتر بينهما دفع الجنوب إلى اتخاذ إجراءات "رد" من خلال تدريبات بالذخيرة الحية.

ودفع هذا التبادل سكان جزيرتين نائيتين بكوريا الجنوبية على الحدود البحرية الغربية إلى الإخلاء إلى الملاجئ بناء على تعليمات من الجيش قبل أن يطلق ذخيرة حية باتجاه حدود خط الحد الشمالي المتنازع عليه.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن إطلاق النار الذي نفذته كوريا الشمالية لم يتسبب في أي أضرار مدنية أو عسكرية في الجنوب.

وقال لي سونغ جون المتحدث باسم جيش سول في مؤتمر صحفي إن جميع قذائف المدفعية الكورية الشمالية سقطت على الجانب الشمالي من الحدود البحرية، مضيفا أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب تحركات الشمال على طول السواحل بالتعاون مع الجيش الأمريكي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن ألوية مشاة البحرية المتمركزة في جزيرتي يونبيونغ وبينغنيونغ أطلقت النار في البحر جنوبي حدود خط الحد الشمالي. وشملت التدريبات المدفعية الآلية والدبابات.

المياه المتنازع عليها

يقطن جزيرة يونبيونغ، التي تقع على بعد نحو 120 كيلومترا غربي سول، ما يزيد قليلا على ألفين من المدنيين والعسكريين المتمركزين هناك. ويمكن الوصول إلى الجزيرة بالعبارات في رحلة تستغرق أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

وكانت المياه القريبة من خط الحد الشمالي المتنازع عليه مسرحا لعدة اشتباكات دامية بين الكوريتين، فضلا عن مناوشات بالسفن الحربية وإغراق سفينة حربية تابعة للجيش الكوري الجنوبي في 2010 بواسطة ما يعتقد أنه طوربيد أطلقته كوريا الشمالية ما أسفر عن مقتل 46 بحارا.

وفي نوفمبر عام 2010، أطلقت المدفعية الكورية الشمالية عشرات القذائف على جزيرة يونبيونغ، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان، في واحد من أعنف الهجمات على جارتها منذ انتهاء الحرب الكورية في عام 1953.

وقالت كوريا الشمالية في ذلك الوقت إنها شنت الهجوم بعدما تم استفزازها من خلال تدريبات بالذخيرة الحية أجرتها كوريا الجنوبية وأسقطت قذائف في مياهها الإقليمية.

وجرى ترسيم خط الحد الشمالي في نهاية الحرب الكورية كحدود غير رسمية، ولم تعترض بيونغ يانغ على خط الحد الشمالي حتى السبعينات، عندما بدأت في انتهاك الخط والمطالبة بحدود أبعد إلى الجنوب.

وذكر مسؤول بإحدى القرى أن السلطات طلبت أيضا من سكان جزيرة بينغنيونغ الإخلاء، وهي تقع إلى الغرب من يونبيونغ وكذلك بالقرب من الحدود البحرية ويسكنها أكثر من 4900 نسمة.

وحذرت كوريا الشمالية في الأيام الماضية من أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يتجه نحو الحرب بسبب التحركات الخطيرة من الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي.

وتعهدت كل من الكوريتين برد عسكري عنيف ضد أي هجوم.

وفي نوفمبر، أعلنت كوريا الشمالية أن الاتفاق الموقع في عام 2018 بهدف خفض حدة التوتر وتفادي اندلاع قتال بالخطأ لم يعد صالحا بعد إعلان كوريا الجنوبية استئناف التدريبات العسكرية قرب الحدود.

واتفق الجانبان على وقف التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود بما في ذلك الحدود البحرية قبالة السواحل الغربية والشرقية.





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