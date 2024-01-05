برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر خطة 2024 لتنفيذ الأولويات الوطنية

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، الذي استعرض خلاله ما تم في 2023، كما أقر خطة العام 2024 والتي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عيد الاتحاد.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "ترأست في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، استعرضنا خلاله ما تم في 2023 . . وأقررنا خطتنا في 2024 والتي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها أخي رئيس الدولة حفظه الله في عيد الاتحاد..

ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها سموه".

وأضاف سموه "واستعرضنا خلال الاجتماع ما تم تحقيقه في ملفاتنا الوطنية خلال 2023 وعلى رأسها ملفيْ إسكان المواطنين وملف التوطين.. في ملف الإسكان تم إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليارات درهم من برنامج زايد للإسكان .. ووصلت نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة 90% .. وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "في ملف التوطين نجح برنامج نافس بمتابعة أخي الشيخ منصور بن زايد في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لنحو 92 ألف مواطن.. وستبقى هذه الملفات محل متابعتنا المستمرة في 2024 بإذن الله ".

وأكد سموه "في المجال الاقتصادي حقق ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9% خلال التسعة أشهر الأولى فقط . . وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشر تنموي واقتصادي وبشري في التقارير الدولية".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "استعرضنا خلال الاجتماع ما تم إنجازه ضمن الخطة التشريعية الوطنية للعام 2023 . . حيث تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً في عام 2023 منها 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة ضمن المنظومة التشريعية بمشاركة 1500 متخصص و50 فريقاً حكومياً. واعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية.. وكان العام 2023 هو العام الأنشط تشريعياً في تاريخ الدولة".

وأكد سموه "عام 2023 كان استثنائياً تحت قيادة أخي محمد بن زايد .. شهدت فيه الإمارات نمواً اقتصادياً غير مسبوقاً

. . وحضوراً سياسياً عالمياً كبيراً .. وتقدماً علمياً.. وتطورات تعليمية وصحية جديدة.. وعام 2024 سيكون محطة جديدة لإنجازات تنموية أكثر وبزخم أكبر في كافة القطاعات بإذن الله".





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