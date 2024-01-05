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واشنطن تكشف عن جدول جولة بلينكن في الشرق الأوسط

1/5/2024 7:17:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ جولته الشرق أوسطية التي من المقرر أن تستمر حتى 11 يناير من تركيا، وأنه سيختتمها في مصر.

وقالت الخارجية في بيان: "سيسافر الوزير أنتوني بلينكن إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية مصر في الفترة من 4 إلى 11 يناير 2024".

وذكرت أن "الوزير سيؤكد طوال رحلته على أهمية حماية أرواح المدنيين في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين"، ويشدد على التزام واشنطن بـ"تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المتزايدة والمستدامة للمدنيين في غزة واستئناف الخدمات الأساسية، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة".

وأضافت: "سيناقش أيضا الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية، بما في ذلك ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وتجنب التصعيد في لبنان. وسيجدد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء لتهيئة الظروف اللازمة للسلام في الشرق الأوسط، والذي يتضمن خطوات شاملة وملموسة نحو تحقيق دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب دولة إسرائيل، يعيش فيها الطرفان بسلام وأمن".

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