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مدفعية الاحتلال تقصف بلدات في جنوب لبنان

1/5/2024 7:17:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدات في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدات يارين والجبين وعلما الشعب والضهيرة ويارون وطيرحرفا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


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