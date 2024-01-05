مدفعية الاحتلال تقصف بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
1/5/2024 7:17:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدات في جنوب لبنان.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدات يارين والجبين وعلما الشعب والضهيرة ويارون وطيرحرفا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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