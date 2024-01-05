تقرير: إصابة 3400 عسكري إسرائيلي بإعاقات منذ 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع الإسرائيلية يتعامل مع 3400 عسكري أصيبوا بإعاقات في القتال منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال الموقع إن "جرحى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر هو حدث وطني ذو حجم تاريخي"، مشيرا إلى أن "الرقم الرسمي بحسب الجيش الإسرائيلي هو 2300 جندي، ولكن بحسب الأشخاص الذين يعملون في الميدان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مثل المستشفيات والمسؤولين الطبيين في الميدان والمسؤولين في قسم إعادة التأهيل ومصادر في منظمة المعاقين التابعة للجيش الإسرائيلي، يقولون أن الصورة أكثر قتامة بكثير".

وكشف أن وزارة الدفاع استأجرت شركة خارجية لدراسة الاتجاهات من العمليات والحروب السابقة، من أجل تقدير عدد الجنود الذين سيتم قبولهم كمعاقين من قبل الجيش الإسرائيلي في قسم إعادة التأهيل في عام 2024، مبينا أنه سيتم الاعتراف بـ12500 جندي كمعاقين، وهذا تقدير متحفظ وحذر للغاية، حيث من المتوقع أن يصل حجم الطلبات إلى 20 ألفا.

وذكر أنه تمت إضافة 3400 من المعاقين الجدد إلى قسم إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر، موضحا أن هذه الأرقام لا تشمل المدنيين الذين أصيبوا منذ بداية القتال في أحداث النقب الغربي أو في شمال البلاد أو نتيجة أعمال إرهابية أخرى.