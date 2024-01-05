الاحتلال منع وصول الآلاف...15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى 15 ألف مواطن فقط، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وحالت إجراءات الاحتلال دون وصول الآلاف من المصلين من خارج أسوار البلدة القديمة، بالإضافة إلى الحواجز العسكرية التي تحيط بمدينة القدس وتمنع المواطنين من باقي محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين على أبواب البلدة القديمة من القدس للحيلولة دون تمكن المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى.

ونشرت قوات الاحتلال عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وعلى الأبواب، ولا تسمح إلا لسكان البلدة القديمة بالدخول.

وقمعت قوات الاحتلال المصلين القادمين من حي وادي الجوز باتجاه المسجد الأقصى سيرا على الأقدام.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين والمارة والصحفيين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والمياه العادمة صوبهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم.

وأظهر مقطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على مواطنة أثناء محاولتها الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة عبر باب الأسباط.