اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN-
اندلعت مواجهات بين المواطنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالعدوان المتواصل على شعبنا في غزة والضفة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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