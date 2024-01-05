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اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية

1/5/2024 7:17:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN-
اندلعت مواجهات بين المواطنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالعدوان المتواصل على شعبنا في غزة والضفة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


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