فاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء عالمياً نحو 10% نهاية 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، إن مؤشرها لأسعار الغذاء عالمياً انخفض نحو 10% عن مستواه قبل عام، مع تراجعه أيضا في ديسمبر عن الشهر السابق.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار المنظمة الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم 118.5 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 1.5 % عن نوفمبر، وبانخفاض 10.1 % عن ديسمبر 2022.
وبالنسبة لعام 2023 ككل، بلغ متوسط المؤشر 13.7 % أقل من مستويات العام السابق، مع ارتفاع أسعار السكر فقط خلال هذه الفترة.
ومع ذلك، انخفض مؤشر أسعار السكر لدى منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 16.6% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.5 % في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، حيث ارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز والشعير وسط تعرقل الشحنات من الدول المصدرة الرئيسية.
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