فاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء عالمياً نحو 10% نهاية 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، إن مؤشرها لأسعار الغذاء عالمياً انخفض نحو 10% عن مستواه قبل عام، مع تراجعه أيضا في ديسمبر عن الشهر السابق.وبلغ متوسط مؤشر أسعار المنظمة الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم 118.5 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 1.5 % عن نوفمبر، وبانخفاض 10.1 % عن ديسمبر 2022.

وبالنسبة لعام 2023 ككل، بلغ متوسط المؤشر 13.7 % أقل من مستويات العام السابق، مع ارتفاع أسعار السكر فقط خلال هذه الفترة.

ومع ذلك، انخفض مؤشر أسعار السكر لدى منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 16.6% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر.



وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.5 % في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، حيث ارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز والشعير وسط تعرقل الشحنات من الدول المصدرة الرئيسية.