15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى نحو 15 ألف مصلٍ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، إنها قدرت عدد المصلين بنحو 15 ألف
أدوا صلاة الجمعة 13 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد أن منعت وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المصلين في شوارع وأحياء القدس القديمة ومنعتهم من الوصول للأقصى لأداء صلاة الجمعة فيه.
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