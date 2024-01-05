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14 جندياً إسرائيلياً أصيبوا في غزة خلال 24 ساعة

1/5/2024 7:16:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 14 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.


يأتي هذا الإعلان بينما تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، خاصة في وسط وجنوب القطاع.


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