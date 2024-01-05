14 جندياً إسرائيلياً أصيبوا في غزة خلال 24 ساعة

14 جندياً إسرائيلياً أصيبوا في غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/5/2024 7:16:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 14 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
يأتي هذا الإعلان بينما تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، خاصة في وسط وجنوب القطاع.
MENAFN05012024000208011052ID1107688027
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.