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مسيرة حاشدة في عمان نصرة لغزة - فيديو

1/5/2024 7:16:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك المئات، في مسيرة حاشدة، انطلقت بعد صلاة الجمعة، من المسجد الحسيني في عمّان، نصرة لغزة.
ورفع المشاركون في المسيرة، الأعلام الأردنية والفلسطينية، وهتفوا بشعارات تندد بالعدوان الغاشم على القطاع، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الغزيين.
وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك، ووضع حد لهذه المجازر، ومحاسبة الاحتلال.
وأشاروا إلى أن الأردن يقف دوماً إلى جانب الفلسطينيين، ويقدم المهج والأرواح نصرة للقضية الفلسطينية.



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