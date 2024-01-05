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حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة

1/5/2024 7:16:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين.
وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة راح ضحيتها 162 شهيدا و296 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.




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