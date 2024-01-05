حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة
التاريخ
1/5/2024 7:16:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين.
وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة راح ضحيتها 162 شهيدا و296 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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