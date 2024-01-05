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المقاومة تفجر حقل ألغام في قوة إسرائيلية

1/5/2024 7:16:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها فجروا اليوم الجمعة حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بقذيفة "الياسين 105" جرافة إسرائيلية في بلدة خزاعة شرق خان يونس.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس عن عملية مشتركة مع سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي تم خلالها استهداف 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بمنطقة معن في خان يونس.




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