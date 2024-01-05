شبكة إن بي سي: زيارة بلينكن تهدف لدفع إسرائيل لبحث ما بعد الحرب

شبكة إن بي سي: زيارة بلينكن تهدف لدفع إسرائيل لبحث ما بعد الحرب
التاريخ
1/5/2024 6:17:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت شبكة "إن بي سي" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة تهدف إلى دفع إسرائيل لوضع خطة ما بعد الحرب في غزة.
ويبدأ بلينكن جولة تشمل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، و5 دول عربية هي مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات، إضافة إلى تركيا واليونان.
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