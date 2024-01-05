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13 شهيدا في غارات الاحتلال على جباليا وخانيونس

1/5/2024 6:17:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين ، اليوم الجمعة، في قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة على مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصف منازل الفلسطينيين والمباني السكنية وخيام النازحين في خانيونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين منذ فجر اليوم.


وأطلق الاحتلال قنابل دخانية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما واصلت الطائرات المسيرة استهداف الفلسطينيين بالرصاص في مناطق مختلفة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ91 إلى أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.

وفا


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