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دعوة عاجلة من جيش الاحتلال إلى سكان قطاع غزة

1/5/2024 6:17:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين في غزة، داعيا سكان القطاع إلى التوجه صوب شارع الرشيد.
وقال أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "عاجل يا سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. فيما يلي عدة تعليمات عاجلة":
تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين اعتبارا من اليوم، حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر).
على أن يكون الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) مفتوحا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيا على الأقدام أو على متن السيارات اعتبارا من اليوم بين الساعات 09:00 صباحا و16:00 عصرا.


كما وسيتم تعليق تكتيكي مرحلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي تل السلطان في رفح اعتبارا من 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود.

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