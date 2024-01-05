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الأرصاد: تساقط للامطار على هذه المناطق مع ساعات عصر اليوم

1/5/2024 6:17:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية من المملكة، مع ساعات عصر اليوم الجمعة، تساقطاً خفيفاً ومتوسطاً للأمطار .
وأشارت الإدارة في نشرتها لوقت الظهيرة، إلى أن الأجواء تكون باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة .
وليلاً، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.




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