الأرصاد: تساقط للامطار على هذه المناطق مع ساعات عصر اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية من المملكة، مع ساعات عصر اليوم الجمعة، تساقطاً خفيفاً ومتوسطاً للأمطار .
وأشارت الإدارة في نشرتها لوقت الظهيرة، إلى أن الأجواء تكون باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة .
وليلاً، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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