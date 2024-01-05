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محاصرة 11 عاملاً بعد انهيار منجم للذهب في زيمبابوي

1/5/2024 6:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت السلطات في زيمبابوي اليوم الجمعة إن حوالي 11 من عمال المناجم محاصرون تحت الأرض بعد انهيار أرضي في منجم ريدوينج على بعد 270 كيلومترا من العاصمة هراري.

وقالت وزارة التعدين في زيمبابوي في بيان إن الحادث وقع صباح أمس الخميس. وتشير التقييمات الأولية إلى أن الهزات الأرضية هي السبب المحتمل للحادث.

وأكدت شركة ميتالون للتعدين، مالكة المنجم، وقوع الحادث في بيان منفصل. وأضافت أنها نشرت فريق إنقاذ لانتشال عمال المناجم المحاصرين.

وقال الشركة "تمكن الفريق من تنفيذ عدة محاولات إنقاذ. ومع ذلك، لا تزال الأرض غير ثابتة، الأمر الذي يجعل عمليات الإنقاذ غير آمنة. تقيم فرقنا الوضع بدقة".

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