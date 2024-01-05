منتخب الإمارات يواجه شقيقه العماني ودياً غداً استعداداً لنهائيات كأس آسيا

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غدا شقيقه العماني، على استاد آل نهيان في نادي الوحدة، في تجربته الودية الثانية بمعسكر أبوظبي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، والمقررة بالدوحة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره عقب ختام الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، والتحق به لاعبو الشارقة وشباب الأهلي بعد الانتهاء من لقاء السوبر الإماراتي الذي أقيم 29 ديسمبر الماضي.

وخاض المنتخب الوطني مباراته الودية الأولى في معسكر أبوظبي، أمام نظيره القيرغيزي على استاد محمد بن زايد، وفاز فيها بهدف من دون مقابل سجله علي مبخوت، فيما خاض المنتخب العماني مباراة ودية أمام نظيره الصيني، وفاز فيها بثنائية نظيفة، وأقيمت على ملعب بني ياس في أبوظبي.

وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو قد أعلن عن قائمة الفريق النهائية أمس الخميس، بعد تقليصها إلى 26 لاعبا من أصل 31 شاركوا في المعسكر، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي.

وستكون مواجهة منتخب الإمارات أمام منتخب عمان رقم 31 في تاريخ مواجهات الفريقين وديا ورسميا، فاز منتخب الإمارات في 14 منها، ومنتخب عمان في 5، وتعادلا في 11 مواجهة.

ويتواجد منتخب الإمارات بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات، هونج كونج، وفلسطين، وإيران، فيما يتواجد منتخب عمان بالمجموعة السادسة، والتي تضم منتخبات السعودية، وتايلاند، وقيرغيزستان.

وتحمل المواجهة الودية بين المنتخبين طابعا خاصا لمدربيهما في إطار الاستعدادات لخوض النهائيات الآسيوية، وكلاهما من أصحاب الخبرة في القارة الآسيوية، حيث يقود البرتغالي باولو بينتو منتخب الإمارات، ومشواره في البطولة القارية يضعه أمام التجربة الثانية في النهائيات بعد أن قاد منتخب كوريا الجنوبية إلى ربع النهائي في نسخة 2019 والتي أقيمت بالإمارات.. في حين قاد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني، منتخب إيران من قبل إلى المركز الثالث في نسخة 2004.

وقاد برانكو إيفانكوفيتش العديد من الفرق الآسيوية في الصين والسعودية، وقاد بيرسيبوليس الإيراني إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2018.

وستغادر بعثة المنتخب إلى الدوحة الإثنين المقبل، عبر مطار أبوظبي، عقب ختام المعسكر.

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