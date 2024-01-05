شرطة دبي تحجز مركبة ودراجة ترفيهية استعرض سائقها في الروية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حجزت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مركبة ودرجة نارية ترفيهية، أقدم سائقاها على استخدامها بشكل غير قانوني من خلال القيام بأعمال استعراض في مناطق تخييم العائلات بمنطقة الروية، مُعرضين حياتهم الشخصية والآخرين للخطر.
وأوضح سعادة اللواء سيف مهّير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية تمكنت من ضبط سائقين مُتهورين أحدهما يقود مركبة ذات دفع رباعي، والآخر دراجة نارية ترفيهية، كانا يقومان بأعمال الاستعراض والفوضى والقيادة بطيش وتهور بالقرب من أماكن تخييم العائلات في منطقة الروية ما تسبب في تطاير الرمال عليهم وتعكير صفوهم ولحظات استمتاعهم بالأجواء الشتوية.
وأشار اللواء المزروعي إلى أن الدوريات المرورية تعاملت مع الموقف بحزم حيث تم حجز المركبة والدراجة فوراً، وتحويل السائقين إلى مركز الشرطة المُختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح بلاغات بحقهما.
وأكد اللواء سيف المزروعي، رفض أي سلوك مُشين للآداب العامة وانتهاك لحقوق الغير، لافتاً إلى أنه تم تطبيق أحكام المرسوم (30) بشأن حجز المركبات الذي يهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتصدي للسائقين المُتهورين الذين يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر حيث ستصل قيمة فك حجز المركبة والدراجة إلى 50 خمسون ألف درهم لكل منهما.
ونوه اللواء سيف المزروعي إلى أن هناك إجراءات رادعة ضد قيادة المركبات أو الدراجات الترفيهية بطيش وتهور في الأماكن البرية، مشيراً إلى أن قيادة المركبات والدراجات الرباعية وغيرها في المناطق البرية تخضع للعديد من المعايير التي تضمن سلامة الجميع، مُحذراً من القيام بأعمال الفوضى والقيادة بطيش وتهور والتسبب بإزعاج الآخرين، وموضحاً في الوقت ذاته أن القانون يُعاقب مرتكبيها بإيقافهم وحجز مركباتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأن لا تهاون في التصدي لمرتكبي هذه الأعمال.
وناشد اللواء سيف المزروعي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على الرقم 901، متمنياً السلامة للجميع.
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