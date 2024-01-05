شرطة دبي تحجز مركبة ودراجة ترفيهية استعرض سائقها في الروية

حجزت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مركبة ودرجة نارية ترفيهية، أقدم سائقاها على استخدامها بشكل غير قانوني من خلال القيام بأعمال استعراض في مناطق تخييم العائلات بمنطقة الروية، مُعرضين حياتهم الشخصية والآخرين للخطر.

وأوضح سعادة اللواء سيف مهّير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية تمكنت من ضبط سائقين مُتهورين أحدهما يقود مركبة ذات دفع رباعي، والآخر دراجة نارية ترفيهية، كانا يقومان بأعمال الاستعراض والفوضى والقيادة بطيش وتهور بالقرب من أماكن تخييم العائلات في منطقة الروية ما تسبب في تطاير الرمال عليهم وتعكير صفوهم ولحظات استمتاعهم بالأجواء الشتوية.

وأشار اللواء المزروعي إلى أن الدوريات المرورية تعاملت مع الموقف بحزم حيث تم حجز المركبة والدراجة فوراً، وتحويل السائقين إلى مركز الشرطة المُختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح بلاغات بحقهما.

وأكد اللواء سيف المزروعي، رفض أي سلوك مُشين للآداب العامة وانتهاك لحقوق الغير، لافتاً إلى أنه تم تطبيق أحكام المرسوم (30) بشأن حجز المركبات الذي يهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتصدي للسائقين المُتهورين الذين يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر حيث ستصل قيمة فك حجز المركبة والدراجة إلى 50 خمسون ألف درهم لكل منهما.

ونوه اللواء سيف المزروعي إلى أن هناك إجراءات رادعة ضد قيادة المركبات أو الدراجات الترفيهية بطيش وتهور في الأماكن البرية، مشيراً إلى أن قيادة المركبات والدراجات الرباعية وغيرها في المناطق البرية تخضع للعديد من المعايير التي تضمن سلامة الجميع، مُحذراً من القيام بأعمال الفوضى والقيادة بطيش وتهور والتسبب بإزعاج الآخرين، وموضحاً في الوقت ذاته أن القانون يُعاقب مرتكبيها بإيقافهم وحجز مركباتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأن لا تهاون في التصدي لمرتكبي هذه الأعمال.

وناشد اللواء سيف المزروعي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على الرقم 901، متمنياً السلامة للجميع.

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