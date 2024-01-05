مركز الإحصاء في أبوظبي يُطلق مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق مركز الإحصاء في أبوظبي «مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024»؛ بهدف دعم الجهات الحكومية في أبوظبي بالبيانات التي تعزِّز عملية صُنع القرار وتطوير السياسات الرامية إلى دفع جهود مواصلة تحسين جودة الحياة في أبوظبي.
يجمع مسح دخل وإنفاق الأسرة بيانات شاملة عن الأحوال المعيشية ومصادر الدخل وأنماط الإنفاق لدى الأسر في أبوظبي، لتعزيز اتخاذ قرارات حكومية تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة.
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