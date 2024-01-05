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مركز الإحصاء في أبوظبي يُطلق مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024

1/5/2024 5:27:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق مركز الإحصاء في أبوظبي «مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024»؛ بهدف دعم الجهات الحكومية في أبوظبي بالبيانات التي تعزِّز عملية صُنع القرار وتطوير السياسات الرامية إلى دفع جهود مواصلة تحسين جودة الحياة في أبوظبي.

يجمع مسح دخل وإنفاق الأسرة بيانات شاملة عن الأحوال المعيشية ومصادر الدخل وأنماط الإنفاق لدى الأسر في أبوظبي، لتعزيز اتخاذ قرارات حكومية تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة.

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