أسعار الشحن البحري عالمياً تستهل 2024 بقفزات استثنائية

استهلت أسعار الشحن البحري عالمياً، العام 2024، بقفزات كبيرة لتصل إلى مستويات قياسية لم تصل لها منذ نهاية نوفمبر 2022، وذلك وسط سلسلة ارتفاعات شهدتها الأسعار خلال الربع الأخير من العام الماضي أنهت مسار التراجع الذي شهده 2023.

وعلى أساس أسبوعي قفزت أسعار الشحن البحري وفق مؤشر البلطيق لقياس أشعار الشحن البحري ، كما في 4 يناير 2024 بأكثر من 85% مقارنة بمستوياتها في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر 2023، إذ وصل متوسط تكلفة شحن الحاوية قياس 40 قدماً إلى 2490 دولارا مقارنة بـ1341 دولارا الأسبوع السابق.

ووفق مؤشر دروري المركب، وصلت نسب الارتفاع إلى 61% في 4 يناير مقارنة بمستواها في 21 ديسمبر 2023، إذ صعد متوسط تكلفة الحاوية قياس 40 قدماً إلى 2670 دولارا مقارنة بـ1661 دولارا.

وقبل هذه القفزة الأسبوعية، وعلى الرغم من الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال الربع الأخير من السنة المنقضية بفعل الأحداث الجيوسياسية، فإن مستويات الأسعار نهاية 2023 كانت أقل مستوياتها نهاية 2022.

ووفق مؤشر البلطيق، تراجعت أسعار الشحن البحري عالمياً بنحو 37.7% خلال العام الماضي، إذ وصلت تكلفة شحن الحاوية النمطية قياس 40 قدماً إلى 1341 دولارا في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر 2023 مقارنة بـ 2152 دولارا في الأسبوع المنتهي بـ 30 ديسمبر من العام السابق 2022، وذلك

وفق مؤشر البلطيق الذي يرصد أسعار الشحن عالمياً بين العديد من الخطوط الرئيسية التي تمر عبر المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وعبر قناة السويس.

وكانت أسعار الشحن في الأسبوع المنتهي بـ 13 يناير خلال العام 2023 عند أعلى مستوياتها بتكلفة وصلت إلى 2238 دولارا، فيما بلغت أدنى مستوى لها خلال عام 2023 في أكتوبر وتحديداً في الأسبوع المنتهي بـ20 أكتوبر، إذ وصلت تكلفة شحن الحاوية إلى 1048 دولارا، ثم عاودت الارتفاع التدريجي لتصل إلى مستوياتها الراهنة.

وبلغت تكلفة شحن الحاوية النمطية قياس 40 قدماً 1790.2 دولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، ثم تراجعت إلى 1277.2 دولار في نهاية الربع الثاني، وإلى 1176.4 دولار في نهاية الربع الثالث من العام.

أما وفق مؤشر دروري المركب، فقد ارتفع بنسبة 61% ليصل إلى 2670 دولاراً لكل حاوية 40 قدماً في الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع السابق، كما زاد بنسبة 25% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

وأظهر المؤشر أن مستوى الأسعار الراهن عند 2670 دولارا للحاوية النمطية قياس 40 قدماً هو الآن أكثر بنسبة 88% من متوسط أسعار 2019 (ما قبل جائحة كورونا ) والبالغ 1420 دولاراً.

ووفق مؤشر دروري المركب، ارتفعت أسعار الشحن خلال الأسبوع الراهن من شنغهاي إلى روتردام بنسبة 115% أو ما يعادل 1910 دولارات إلى 3577 دولاراً لكل حاوية، تلتها الأسعار من شنغهاي إلى جنوا التي ارتفعت بنسبة 114% أو 2222 دولاراً إلى 4178 دولاراً لكل حاوية، وبالمثل، ارتفعت الأسعار من شنغهاي إلى لوس أنجلوس بنسبة 30% أو 626 دولاراً إلى 2726 دولارا لكل حاوية مقاس 40 قدماً، وارتفعت الأسعار من شنغهاي إلى نيويورك بنسبة 26% أو 784 دولاراً لتصل إلى 3858 دولاراً لكل حاوية.

وقفزت الأسعار من روتردام إلى شنغهاي بنسبة 17% أو 80 دولاراً إلى 546 دولاراً لكل حاوية، وبالطريقة نفسها ارتفعت الأسعار من روتردام إلى نيويورك بنسبة 2% أو 23 دولاراً إلى 1503 دولارات لكل صندوق، بينما ظلت الأسعار من لوس أنجلوس إلى شنغهاي ومن نيويورك إلى روتردام مستقرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز