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1000 درهم و6 نقاط مرورية.. شرطة أبوظبي تنشر فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق

1/5/2024 5:27:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بثت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق.

وأوضحت أن كتف الطريق مخصص لمركبات الطوارئ تعزيزاً لسرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم حيث اشارت المادة رقم "42 " من قانون السير والمرور الاتحادي التي تنص على "التجاوز من ناحية كتف الطريق" مخالفة قيمتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.

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