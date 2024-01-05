1000 درهم و6 نقاط مرورية.. شرطة أبوظبي تنشر فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق

(MENAFN
- Al-Bayan)
بثت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق.
وأوضحت أن كتف الطريق مخصص لمركبات الطوارئ تعزيزاً لسرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم حيث اشارت المادة رقم "42 " من قانون السير والمرور الاتحادي التي تنص على "التجاوز من ناحية كتف الطريق" مخالفة قيمتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.
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