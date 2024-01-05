بحث متواصل عن مسجل صوت الطائرة المحترقة في مطار اليابان

بحث فريق من مسؤولي سلامة النقل الجمعة عن مسجل الصوت في جسم طائرة الخطوط الجوية اليابانية المحترق بشدة، وذلك للحصول على معلومات مهمة حول سبب تصادمها مع طائرة صغيرة لخفر السواحل على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو.

في الوقت نفسه، بدأت الخطوط الجوية اليابانية أيضا في استخدام الآلات الثقيلة لإزالة بعض الحطام لتخزينه في حظيرة للسماح بإعادة فتح المدرج.

سار ستة خبراء من مجلس سلامة النقل الياباني وسط حطام طائرة إيرباص إيه 350-900 بحثا عن مسجل البيانات الصوتية.

قام خبراء مجلس سلامة النقل الياباني حتى الآن بتأمين مسجلي بيانات الرحلة والصوت من طائرة بومباردير داش-8 التابعة لخفر السواحل ومسجل بيانات الرحلة من طائرة الخطوط الجوية اليابانية لمعرفة ما حدث في الدقائق القليلة الماضية قبل الاصطدام المميت يوم الثلاثاء.

تم إجلاء جميع ركاب رحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 516 البالغ عددهم 379 شخصا بأمان خلال 18 دقيقة من الهبوط حيث اشتعلت النيران في الطائرة. كما نجا قائد طائرة خفر السواحل، لكن أفراد طاقمها الخمسة الآخرين قتلوا.

كما ظهرت تفاصيل جديدة من لقطات كاميرات المراقبة في مطار هانيدا. فقد ذكرت قناة (إن إتش كيه) أن تلك اللقطات أظهرت أن طائرة خفر السواحل انتقلت إلى المدرج وتوقفت هناك لمدة 40 ثانية قبل الاصطدام.

في اللقطات، تظهر طائرة خفر السواحل وهي تدخل المدرج من ممر سي5، ثم بعد فترة وجيزة هبطت طائرة الركاب خلفها مباشرة واصطدمت بها، مما أدى إلى ظهور كرة نارية برتقالية. وواصلت طائرة الخطوط الجوية اليابانية، التي كانت النيران تغطيها وينبعث منها دخان رمادي، السير على المدرج قبل أن تتوقف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز