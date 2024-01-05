2.7 تريليون درهم القيمة السوقية لأكبر 16 شركة وطنية مُدرجة في أسواق الإمارات

بلغت رسملة أكبر 16 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية، نحو 2.7 تريليون درهم مع بداية العام الجديد 2024، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.6 تريليون درهم.

ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد استحوذت 16 شركة مُدرجة على نحو 74% أو ما يعادل 2.709 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.656 تريليون درهم مع ختام تعاملات جلسة أمس.

وجاءت شركة "العالمية القابضة" في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 897.5 مليار درهم بما يعادل 24.5% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بقيمة سوقية تربو على 369.9 مليار درهم وبحصة 10.1%، ثم "أدنوك للغاز إل سي" بنحو 238.6 مليار درهم تمثل 6.5% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية.

ووصلت القيمة السوقية لشركة "ألفا ظبي القابضة" لنحو 187.2 مليار درهم تعادل حصة بنحو 5.12%، ثم شركة "إي آند -اتصالات سابقاً" بقيمة سوقية 169 مليار درهم بحصة 4.62%، ثم بنك "أبوظبي الأول" 153.3 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.2%، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" 124.5 مليار درهم، و"الإمارات دبي الوطني" بأكثر من 110.5 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة "بروج بي ال سي" أكثر من 74.5 مليار درهم، و"إعمار العقارية" 68.1 مليار درهم، و"أبوظبي التجاري" 64.6 مليار درهم، و"بيور هيلث القابضة" 62 مليار درهم، و"أدنوك للحفر" 60 مليار درهم "و"أدنوك للتوزيع" 45.7 مليار درهم، و"دبي الإسلامي" 41.7 مليار درهم، و"الدار العقارية" 41.6 مليار درهم.

وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ في العام الماضي مدعومة بشكل رئيسي بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة التي شملت أدنوك للغاز" و"بريسايت"، و"الأنصاري للخدمات المالية" و"أدنوك للإمداد" و"تاكسي دبي" و"إنفستكورب كابيتال" لخدمات رأس المال، ومجموعة "فينيكس" و"بيورهيلث".

وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يربو على 444.5 مليار درهم في العام الماضي 2023، لترتفع الرسملة السوقية من 3.206 تريليون درهم في نهاية العام 2022 وصولا إلى 3.651 تريليون درهم في نهاية العام 2023، موزعة بواقع 2.963 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 687.5 مليار درهم لسوق دبي المالي.

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