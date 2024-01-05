استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب (رام الله)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة إن فتى فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عملية اقتحام نفدتها ببلدة (بيت ريما) قرب مدينة (رام الله) بالضفة الغربية.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي ان الفتى اسيد الريماوي (17 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال فيما اصيب اربعة اخرون بينهم اثنان في حال خطرة خلال اقتحام البلدة الواقعة شمال غرب رام الله.
ومن جانبها ذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت عددا من المنازل والمحال بعد ان فجرت مداخلها وسط مواجهات.
واضافت المصادر ان قوات الاحتلال نصبت كمينا للشبان خلال المواجهات وفتحت النار عليهم ما ادى الى استشهاد شاب واصابة اربعة اخرين واعتقال عدد اخر من الشبان. (النهاية)
ن ق / غ ع
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