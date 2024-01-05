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المسطحات الخضراء والزرقاء تقلل عبء الشيخوخة

1/5/2024 5:17:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أظهرت دراسة جديدة أنه حتى الاختلافات الصغيرة في توافر المساحات الخضراء والزرقاء في المناطق السكنية الحضرية ترتبط بتحسن الصحة النفسية والجسدية لدى كبار السن.

ووجد فريق البحث من جامعة واشنطن أن وجود مساحة من الغطاء الشجري، أو المسطحات المائية بنسبة 10% فقط، في المنطقة التي يعيش فيها الشخص ارتبط بانخفاض الاضطراب النفسي، ومعدل الإبلاغ عن صحة سيئة، والحاجة إلى علاج.

ووفق "ساينس دايلي"، استندت الدراسة إلى بيانات المسح الصحي لأكثر من 42 ألف شخص أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، عاشوا في مناطق حضرية بولاية واشنطن، بين عامي 2011 و2019.

وكبار السن معرضون بشكل خاص لمشاكل الصحة النفسية مثل الاكتئاب، والذي ثبت أنه يزيد من خطر التدهور المعرفي والخرف، كما أنهم أقل عرضة لتلقي العلاج لإدارة حالاتهم الصحية العقلية.

واقترحت النتائج أن يكون التعرض للمساحات الخضراء أو الزرقاء عاملاً مساعداً في منع أو تأخير، أو حتى علاج ضعف الصحة النفسية لدى كبار السن.

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