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تقديرات بإصابة أكثر من 12 ألف جندي إسرائيلي بإعاقات في معارك غزة

1/5/2024 5:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك تقديرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب إلى 12 ألفا و500 جندي.


وأضافت الصحيفة أن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3400 جندي صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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