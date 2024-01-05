إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم

إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم
التاريخ
1/5/2024 5:15:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حاكم مدينة سيفاستوبل ميخائيل رازفوزاييف عن حالة تأهب من غارة جوية في سيفاستوبل في القرم الروسية.
وقال الحاكم أنه تم إعلان حالة التأهب عند الساعة 11:18 بتوقيت موسكو.
كما تم إيقاف تشغيل وسائل النقل العام البرية والبحرية. وتم حظر حركة المرور على جسر القرم بشكل مؤقت.
روسيا اليوم
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