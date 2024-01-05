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إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم

1/5/2024 5:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حاكم مدينة سيفاستوبل ميخائيل رازفوزاييف عن حالة تأهب من غارة جوية في سيفاستوبل في القرم الروسية.


وقال الحاكم أنه تم إعلان حالة التأهب عند الساعة 11:18 بتوقيت موسكو.


كما تم إيقاف تشغيل وسائل النقل العام البرية والبحرية. وتم حظر حركة المرور على جسر القرم بشكل مؤقت.

روسيا اليوم

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