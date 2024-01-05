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بينهم 80 طفلا .. 314 شهيداً برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

1/5/2024 5:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير أممي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، أن عدد شهداء الضفة الغربية بلغ 314 شهيدا، بينهم 80 طفلا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.


وبين التقرير أنه منذ 7 تشرين الأول الماضي وحتى يوم أمس، اعتدت القوات الإسرائيلية على 3961 فلسطينيا، بينهم 593 طفلا على الأقل واصابتهم بجروح مختلفة، كما أصيب 91 فلسطينيا آخرين على يد المستوطنين المتطرفين.


وخلال نفس الفترة، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي، 381 هجمة للمستوطنين ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين (36 حادثة)، أو إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين (297 حادثة)، أو وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات (48 حادثة).

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