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تحت الصفر .. مناطق سجلت أدنى درجة حرارة في الأردن خلال 24 ساعة

1/5/2024 5:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت ادارة الارصاد الجوية اليوم الجمعة أقل 10 درجات حرارة صغرى سجلت خلال 24 ساعة الماضية في المحطات الجوية المختلفة التابعة لها في محافظات المملكة .
حيث سجلت ادنى درجة حرارة خلال الـ 24 ساعة ماضية في مدينة الشوبك وبمعدل -2.5 درجة مئوية تليها منطقة مطار الملكة علياء والمفرق

وتاليا التفاصيل :




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