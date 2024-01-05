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الهلال الأحمر الفلسطيني : تجدد القصف المدفعي لمحيط مستشفى الأمل في خان يونس

1/5/2024 5:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، بتجدد قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق النار من طائرات الاحتلال المسيّرة.


وأمس الخميس، ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومبنى الجمعية، وحماية من فيهما من طواقم طبية وجرحى ومرضى، وحوالي 14 ألف نازح يحتمون بهما، وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.


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