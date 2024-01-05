جيش الاحتلال يتحدث عن استهداف مواقع لحزب الله
التاريخ
1/5/2024 5:15:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن طائراته نفذت غارات بمنطقتي عيتا الشعب ومجدل زون جنوبي لبنان، واستهدف مواقع لحزب الله.
وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على محيط بلدتي مروحين ومجدل زون في القطاع الغربي من جنوبي لبنان.
MENAFN05012024000208011052ID1107687749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.