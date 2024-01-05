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جيش الاحتلال يتحدث عن استهداف مواقع لحزب الله

1/5/2024 5:15:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن طائراته نفذت غارات بمنطقتي عيتا الشعب ومجدل زون جنوبي لبنان، واستهدف مواقع لحزب الله.


وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على محيط بلدتي مروحين ومجدل زون في القطاع الغربي من جنوبي لبنان.

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