Friday, 05 January 2024 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل استلام شاحنات المساعدات

1/5/2024 5:15:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت 5283 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح مع مصر منذ تاريخ 12 / 10 /2023 وحتى نهاية العام الماضي.


وأشارت الجمعية في بيان صحفي صدر اليوم، إلى أن الشاحنات تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.


وبينت أن إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات بلغت 3503 شاحنة، فيما تم تسليم 1780 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة.


ونوهت أن طواقم الهلال تواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين.


وقالت إن الهلال الأحمر الفلسطيني سلمت خلال الفترة المذكورة ما نسبته 65.7% من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشؤون الاجتماعية وحوالي 20% للأونروا ومؤسسات أخرى، أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية فقد سلّمت الجمعية حوالي 61% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة و 5.5% للأونروا و25% لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.

MENAFN05012024000208011052ID1107687748

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث