جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل استلام شاحنات المساعدات

MENAFN - Al Wakeel News)قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت 5283 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح مع مصر منذ تاريخ 12 / 10 /2023 وحتى نهاية العام الماضي.



وأشارت الجمعية في بيان صحفي صدر اليوم، إلى أن الشاحنات تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.



وبينت أن إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات بلغت 3503 شاحنة، فيما تم تسليم 1780 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة.



ونوهت أن طواقم الهلال تواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين.



وقالت إن الهلال الأحمر الفلسطيني سلمت خلال الفترة المذكورة ما نسبته 65.7% من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشؤون الاجتماعية وحوالي 20% للأونروا ومؤسسات أخرى، أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية فقد سلّمت الجمعية حوالي 61% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة و 5.5% للأونروا و25% لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.