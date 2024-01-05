أبو الغيط يستقبل وفد من الكونجرس الأمريكى ويطالب بوقف الحرب على غزة

MENAFN - Youm7) استقبلأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيناتور الديموقراطي "كريستوفر فان هولين" والسيناتور الديمقراطي "جيفري ميركلي" عضوي لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الامريكي .

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام ان اللقاء تناول اخر مستجدات الوضع في قطاع غزة حيث اكد الامين العام على ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بمسؤولياتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال في حق الفلسطينيين

من ابناء قطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قسراً من شمال القطاع لجنوبه، مشيراً إلى ان الممارسات الاسرائيلية تعد انماطاً من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع.

واوضح المتحدث ان أبو الغيط شدد في المقابلة على اهمية الاستمرار في الضغط من اجل توفير المساعدات الانسانية

بالكثافة المطلوبة ومن خلال ممرات إنسانية والمطالبة بوقف اطلاق نار كامل.

وأضاف ان الامين العام طالب عضوي الكونجرس بأن تمارس الولايات المتحدة بما لها من ثقل الضغط على اسرائيل لوقف آلة الحرب الاسرائيلية على القطاع.

واضاف المتحدث الرسمي، ان عضوي الكونجرس الامريكي اكدا على اهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في انهاء هذه الحرب، كما اوضحا على اهمية العمل على اطلاق سراح الرهائن وادخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من اثار الكارثة الانسانية التي يشهدها القطاع.