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محافظ الجيزة يوجه برصف عدة شوارع بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل

1/5/2024 4:36:10 AM
(MENAFN- Youm7) واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد، ذلك المشروع المقام على مساحة 239 ألف م2 تقريبًا أي ما يعادل 57 فدانًا والذى يعد أحد المشروعات القومية والتنموية الكبيرة التي تقام على أرض الجيزة.



شملت الجولة متابعة المحافظ لأعمال رفع كفاءة كوبرى المشاة الكائن بجوار المحطة والتى تضمنت تركيب أسلاك بأسوار الكوبرى ورفع كفاءة شبكة الإنارة والأرضيات، موجهًا بضرورة مراعاة إنشاء مجري لتصريف مياه الأمطار.



وتابع المحافظ أعمال تشجير ورفع كفاءة الأرصفة وأعمدة الإنارة بالقطاع المحيط بالمحطة، موجهًا بالتعاون مع المواطنين وإزالة كافة المخلفات من أسطح العقارات لعدم تأثيرها على الرؤية البصرية والمظهر الجمالى.



وكلف محافظ الجيزة بتنفيذ أعمال الرصف لعدد من الشوارع الجانبية بمحيط المحطة في إطار خطة المحافظة لتحسين الحالة العامة للقطاع بالكامل.



ووجه المحافظ باستكمال أعمال طلاء العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل لمواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها المنطقة بالكامل مع مراعاة جودة الدهانات والالتزام بالمعايير الفنية فى ذلك الشأن.



وشدد المحافظ على رئيس حى المنيرة الغربية بالرفع الفورى لكافة الإشغالات أسفل محور كمال عامر بنطاق بشتيل، مؤكدًا أنه من غير المسموح وجود أي إشغالات أو تعديات علي الطريق العام.



وخلال الجولة فاجأ مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية والكائنة بنفس القطاع بإهداء المحافظ درع الجمعية تقديرًا لمجهوداته فى تحسين جودة حياة المواطنين ومتابعته الميدانية للأعمال ومشروعات التنمية مما أثر بالإيجاب على رفع مستوى الخدمات بكافة القطاعات.



رافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة، وياسر سامي رئيس حي العجوزة.












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