إدخال دفعة مساعدات ومواد إغاثية جديدة لغزة عبر معبر رفح

شهد معبر رفح بين مصر وقطاع غزة اليوم الجمعة استمرار فتح أبوابه بين الجانبين المصرى والفلسطينى لدخول مساعدات ومواد إغاثية مقدمة من مصر ودول عربية وصديقة ومنظمات إغاثية.





وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، إن إجمالي شاحنات المساعدات القادمة عبر بوابة معبر رفح التجاري منذ بدء دخول المساعدات بتاريخ 21/10/2023

وصلت إلى 5294

شاحنة، وهى مصنفة 397

شاحنة مستلزمات طبية، 211

شاحنة أدوية، 53 شاحنة أجهزة طبية (أسرة طبية، معدات) ، 2614 شاحنة مواد غذائية، 833 شاحنة مياه، 179 شاحنة أدوات / مواد نظافة، 59 شاحنة أدوات مطبخ، 94 شاحنة ملابس / أحذية، 2 شاحنة

حقائب، 205 فرشات، 497 بطانيات/ ألحفة/ سجاد، 119 شاحنة خيام، 6 شاحنات شوادر، 1 شاحنة أجهزة كهربائية / طاقة شمسية.







بالإضافة لـ شاحنات المحروقات وهى 1896 طن غاز، و3.793.167.00 لتر وقود، بالإضافة لـ سيارات الإسعاف وعددها

81

سيارة .



