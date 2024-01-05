إدخال دفعة مساعدات ومواد إغاثية جديدة لغزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Youm7)
شهد معبر رفح بين مصر وقطاع غزة اليوم الجمعة استمرار فتح أبوابه بين الجانبين المصرى والفلسطينى لدخول مساعدات ومواد إغاثية مقدمة من مصر ودول عربية وصديقة ومنظمات إغاثية.
وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، إن إجمالي شاحنات المساعدات القادمة عبر بوابة معبر رفح التجاري منذ بدء دخول المساعدات بتاريخ 21/10/2023
وصلت إلى 5294
شاحنة، وهى مصنفة 397
شاحنة مستلزمات طبية، 211
شاحنة أدوية، 53 شاحنة أجهزة طبية (أسرة طبية، معدات) ، 2614 شاحنة مواد غذائية، 833 شاحنة مياه، 179 شاحنة أدوات / مواد نظافة، 59 شاحنة أدوات مطبخ، 94 شاحنة ملابس / أحذية، 2 شاحنة
حقائب، 205 فرشات، 497 بطانيات/ ألحفة/ سجاد، 119 شاحنة خيام، 6 شاحنات شوادر، 1 شاحنة أجهزة كهربائية / طاقة شمسية.
بالإضافة لـ شاحنات المحروقات وهى 1896 طن غاز، و3.793.167.00 لتر وقود، بالإضافة لـ سيارات الإسعاف وعددها
81
سيارة .
MENAFN05012024000132011024ID1107687686
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.